Ade 2024 domani a Bari la seconda giornata di Apulia Digital Experience

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ott. (askanews) – L’intelligenza artificiale rimpiazzerà la creatività? La tecnologia e l’intelligenza umana possono coesistere? Il binomio audiovisivo-futuro saràal centro delladell’edizionedi, in corso all’Film House difino a domenica 27 ottobre. Il programma, aperto dal saluto di Anna Maria Tosto, presidente diFilm Commission, e di Roberto Genovesi, direttore artistico di ADE, prevede panel sulle forme di finanziamento dell’innovazione del settore in Europa, sulla trasformazione in atto dei luoghi tradizionali del cinema, sempre più aperti a esperienze virtuali, sull’impatto della legge europea sull’Intelligenza artificiale nel cinema e nell’audiovisivo.