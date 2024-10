Zelensky ringrazia il G7 per i nuovi aiuti sfoggiando la t-shirt «Make Russia Small Again» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un recente video postato su X, ha espresso gratitudine agli Stati Uniti e al G7 per il nuovo stanziamento di 20 miliardi di dollari all’Ucraina. «Questi fondi sono garantiti da asset russi immobilizzati e fanno parte della decisione del G7 di stanziare 50 miliardi di dollari all’Ucraina, volti a sostenere la nostra difesa e resilienza. Questa assistenza ci sosterrà davvero ed è importante che venga implementata quest’anno. Sono grato agli Stati Uniti e all’intero G7», dice Zelensky, indossando una t-shirt con un messaggio politico provocatorio: «Make Russia Small Again» (rendiamo la Russia di nuovo piccola), un chiaro riferimento allo slogan «Make America Great Again» di Donald Trump. Lettera43.it - Zelensky ringrazia il G7 per i nuovi aiuti sfoggiando la t-shirt «Make Russia Small Again» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodymyr, in un recente video postato su X, ha espresso gratitudine agli Stati Uniti e al G7 per il nuovo stanziamento di 20 miliardi di dollari all’Ucraina. «Questi fondi sono garantiti da asset russi immobilizzati e fanno parte della decisione del G7 di stanziare 50 miliardi di dollari all’Ucraina, volti a sostenere la nostra difesa e resilienza. Questa assistenza ci sosterrà davvero ed è importante che venga implementata quest’anno. Sono grato agli Stati Uniti e all’intero G7», dice, indossando una t-con un messaggio politico provocatorio: «» (rendiamo ladi nuovo piccola), un chiaro riferimento allo slogan «America Great» di Donald Trump.

