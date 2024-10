Inter-news.it - Young Boys-Inter 0-1, le statistiche: sofferenza? Insomma, un dato!

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)è finita 0-1 per i nerazzurri con rete allo scadere di Marcus Thuram. Quinta vittoria di fila per la squadra di Inzaghi, che ha pure sbagliato un calcio di rigore.e numeri. IN EXTREMIS – Vittoria al fotofinish dell’di Simone Inzaghi, che contro lovince di misura conquistando la quinta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League, volando a quota sette punti in classifica. Marcus Thuram entra dalla panchina e al 93? trova la rete che porta l’a festeggiare e a sbancare il Wankdorf Stadion di Berna. Seconda trasferta di fila vinta 0-1 per la Beneamata dopo quella a Roma, dove aveva timbrato Lautaro Martinez. I nerazzurri mantengono maggiormente il possesso e il dominio del gioco a Berna, con un 58% di possesso contro il 42% degli svizzeri.