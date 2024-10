Puntomagazine.it - Vaticano in crisi: nuovi tagli agli stipendi dei cardinali, malumori tra i dipendenti laici

(Di giovedì 24 ottobre 2024)economica in: il Papa chiede ulteriori sacrifici per raggiungere il bilancio zero La situazione economica delè sempre più critica e, per affrontare il deficit, Papa Francesco ha chiestosacrifici ai suoi più stretti collaboratori. Dopo aver già ridotto del 10% loo deinel marzo 2021 e aver eliminato lo sconto sugli affitti per le case all’interno del, ora arriva un ulterioreo: la sospensione della “Gratifica per la Segreteria” e della “Indennità di Ufficio“. La decisione è stata annunciata aicon una lettera del Prefetto dell’Economia, Maximino Caballero Ledo, datata 18 ottobre. Il salario di un cardinale che lavora in Curia si aggira intorno ai 5.500 euro al mese.