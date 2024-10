Torino-Como: dove vederla, orario e probabili formazioni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Allo Stadio Olimpico Grande Torino andrà in scena la sfida di Serie A Torino-Como: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino si giocherà la gara valevole per la 9ª giornata di Serie A tra Torino-Como. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere Calcionews24.com - Torino-Como: dove vederla, orario e probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Allo Stadio Olimpico Grandeandrà in scena la sfida di Serie A: le ultime diconvedere il match in tv Allo Stadio Olimpico Grandedisi giocherà la gara valevole per la 9ª giornata di Serie A tra. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’vedere

Torino : dubbio Sanabria contro il Como - Altro guaio in attacco infatti per il Torino. L'attaccante non al meglio per una leggera sindrome influenzale Torino, l'emergenza in attacco continua. Il lungo infortunio di Duvan Zapata costringe agli straordinari il reparto avanzato dei granata, che dopo Cagliari potrebbe dover rinunciare anche a Sanabria. (Sbircialanotizia.it)

Ultime Notizie Serie A : Torino - contro il Como si va verso il tutto esaurito - infortunio per Gudmundsson - Le informazioni vengono […]. Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. (Calcionews24.com)

Como - Fabregas : «Esclusione Belotti? Mi fido ancora di lui - sul Torino…» - Le parole di Cesc Fabregas, allenatore del Como, nella conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro il Torino Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa in vista del Torino. TORINO – «Squadra storica, fortissima. Hanno tanti calciatori internazionali, come Maripan, Coco, Adams. (Calcionews24.com)