Sport in tv oggi giovedì 24 ottobre: palinsesto e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto dello Sport in tv per la giornata di oggi, giovedì 24 ottobre 2024. Il calcio internazionale prosegue con i tanti incontri di Europa e Conference League in programma e tre italiane impegnate. Tennis sempre presente con gli ottavi WTA da Guangzhou e Tokyo e quelli ATP da Vienna e Basilea. Poi basket, biliardo, golf e tanto altro ancora. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.

Sport in tv oggi (giovedì 24 ottobre) : orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - 45 CALCIO (Conference League) – San Gallo-Fiorentina (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW) 18. 30) 14. 30 CALCIO (Conference League) – Vikingur Reykjavik-Cercle Brugge (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW) 18. 30 BASKET FEMMINILE (Eurolega) – Venezia-USK Praga (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play) 20. (Oasport.it)

