Spider-Man 4: Tom Holland definisce il film “folle” e “diverso da tutto ciò che abbiamo fatto prima” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Spider-Man 4: Tom Holland definisce il film “folle” e “diverso da tutto ciò che abbiamo fatto prima” Con la conferma che Spider-Man 4 è in lavorazione presso i Marvel Studios e la Sony Pictures, tutti gli occhi sono puntati sul tipo di storia che hanno deciso di raccontare. Il film che uscirà tra Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars rende probabile un’avventura multiversale, dando peso alle voci secondo cui il Peter Parker di Tom Holland incontrerà finalmente il Venom di Tom Hardy. “tutto quello che posso dirvi è che sta accadendo”, ha detto Holland oggi a Good Morning America mentre parlava della sua nuova birra analcolica, Bero. Rivelando che hanno trascorso un bel po’ di tempo a lavorare sull’idea del film, ha detto che tutte le persone coinvolte si sentono “abbastanza forti” per andare avanti e ha ribadito che le riprese inizieranno la prossima estate. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)-Man 4: Tomil” e “daciò che” Con la conferma che-Man 4 è in lavorazione presso i Marvel Studios e la Sony Pictures, tutti gli occhi sono puntati sul tipo di storia che hanno deciso di raccontare. Ilche uscirà tra Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars rende probabile un’avventura multiversale, dando peso alle voci secondo cui il Peter Parker di Tomincontrerà finalmente il Venom di Tom Hardy. “quello che posso dirvi è che sta accadendo”, ha dettooggi a Good Morning America mentre parlava della sua nuova birra analcolica, Bero. Rivelando che hanno trascorso un bel po’ di tempo a lavorare sull’idea del, ha detto che tutte le persone coinvolte si sentono “abbastanza forti” per andare avanti e ha ribadito che le riprese inizieranno la prossima estate.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mister Movie | Spider-Man 4 è “diverso da tutto ciò che abbiamo fatto prima” - secondo Tom Holland - Tuttavia, a settembre si è parlato di Destin Daniel Cretton come possibile regista di Spider-Man 4, in sostituzione di Jon Watts, che ha diretto i tre precedenti film. Tom Holland e il suo coinvolgimento in altri progetti Con le riprese di Spider-Man 4 previste per l’estate, Tom Holland avrà anche l’opportunità di lavorare ad altri progetti cinematografici di alto profilo. (Mistermovie.it)

Spider-Man 4 - Tom Holland : "È un film folle - diverso da tutto ciò che abbiamo fatto finora” - Ancora nulla è stato confermato ma Tom Holland ha anticipato qualcosa di nuovo sull'atteso cinecomic. La star di Spider-Man 4 Tom Holland ha parlato dei piani per il prossimo film, rivelando che si tratta di qualcosa di completamente diverso da Homecoming, Far From Home e No Way Home. Spider-Man 4: nuovi rumor anticipano il ritorno di un vecchio …. (Movieplayer.it)

Tom Holland conferma che le riprese di ‘Spider-Man 4’ inizieranno la prossima estate - Fallon si è divertito un po’ a ricordare a Holland che l’attore non è sempre stato completamente sincero quando si trattava di condividere notizie su Spider-Man. Gli sceneggiatori Chris McKenna ed Erik Sommers, che hanno dato una mano nei tre precedenti film di Spider-Man con Tom Holland, sono tornati per scrivere la sceneggiatura di Spider-Man 4. (Metropolitanmagazine.it)