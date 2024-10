Sparatoria a Napoli, ucciso un quindicenne. Feriti altri due ragazzi di 14 e 17 anni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un 15enne napoletano è stato ferito a morte, freddato da colpi d'arma da fuoco, a corso Umberto. Nella Sparatoria sono stati coinvolti altri due ragazzi, Ilmessaggero.it - Sparatoria a Napoli, ucciso un quindicenne. Feriti altri due ragazzi di 14 e 17 anni Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un 15enne napoletano è stato ferito a morte, freddato da colpi d'arma da fuoco, a corso Umberto. Nellasono stati coinvoltidue

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - sparatoria in Corso Umberto I nella notte - ucciso 15enne - feriti due ragazzi di 14 e 17 anni - VIDEO - Omicidio a Napoli di un ragazzo di 15 anni tra Corso Umberto I e via Carminiello al Mercato, indagini affidate alla Squadra Mobile di Napoli, tra le prime ipotesi c'è quella di un agguato Nuova sparatoria a Napoli tra Corso Umberto I e via Carminiello al Mercato, un 15enne è stato ucciso con . (Ilgiornaleditalia.it)

Napoli - 15enne ucciso in una sparatoria : feriti altri due ragazzi - Il 17enne è stato anch’egli colpito da un proiettile, ma non sarebbe in pericolo di vita. È accaduto in via Carminiello al Mercato, traversa del centralissimo corso Umberto, nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre 2024. Un ragazzo di 15 anni è stato ucciso a Napoli nel corso di una sparatoria. (Lettera43.it)

Sparatoria in strada : ucciso un ragazzino - due feriti - Si spara in strada a Napoli. Un ragazzino è stato ucciso e altre due persone sono rimaste ferite nella notte tra il 23 e il 24 ottobre.Le informazioni sono ancora frammentarie, ma secondo quanto si apprende la vittima è un sedicenne incensurato. La sparatoria è avvenuta in corso Umberto I, in... (Today.it)