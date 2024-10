Si chiudono in casa per svaligiarla (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Siamo finiti ancora una volta sotto attacco. Evidentemente, per i ladri questa è una zona dove c’è benessere visto che continuano a prenderci di mira" è un’ironia amara quella dei residenti di zona Pescolla (alla Corva) dopo che l’altra sera, nel gruppo whatsapp è corsa la notizia di altri due furti messi a segno in due villette del quartiere. "A conferma della sfrontatezza con cui agiscono questi malviventi – è il racconto di quanto avvenuto tra le 20,30 e le 21 riportato da qualche conoscente – in una delle due villette i residenti stavano tranquillamente cenando, ignari del fatto che intanto, ignoti si erano introdotti in casa dal finestrone posteriore e stavano mettendo a soqquadro la camera da letto". Ilrestodelcarlino.it - Si chiudono in casa per svaligiarla Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Siamo finiti ancora una volta sotto attacco. Evidentemente, per i ladri questa è una zona dove c’è benessere visto che continuano a prenderci di mira" è un’ironia amara quella dei residenti di zona Pescolla (alla Corva) dopo che l’altra sera, nel gruppo whatsapp è corsa la notizia di altri due furti messi a segno in due villette del quartiere. "A conferma della sfrontatezza con cui agiscono questi malviventi – è il racconto di quanto avvenuto tra le 20,30 e le 21 riportato da qualche conoscente – in una delle due villette i residenti stavano tranquillamente cenando, ignari del fatto che intanto, ignoti si erano introdotti indal finestrone posteriore e stavano mettendo a soqquadro la camera da letto".

