Sfruttatore la condanna è confermata

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Anche i giudici della Corte d’Appello di Milano hanno ritenuto solide le accuse di sfruttamento della prostituzione e di violenze a carico di Vasile Dumitru Carausan, rumeno di 46 anni residente a Fino Mornasco, arrestato due anni fa dai carabinieri del Nucleo investigativo di Como, confermando laa 6 anni di reclusione rimediata in primo grado. La vittime era la sua compagna, che tuttavia lo ha sempre difeso, negando di aver subito costrizioni per svolgere la sua professione, o per cedere gli incassi. Confermando inoltre che la relazione sentimentale tra loro due, connotata da eccessi di violenza documentati dagli stessi carabinieri, ed emersi chiaramente nelle intercettazioni, era frutto di un atteggiamento condiviso, e che lei non si era mai sentita vittima di violenze.