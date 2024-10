Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta ETERNITY 6 di Alessandro Bilotta

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Nuovo episodio della saga didi. In I GIORNI NON FINISCONO MAI E LA VITA PASSA IN FRETTA i testi die i disegni diGerasi tornano a raccontare le vicende di Alceste Santacroce, giornalista di gossip o cronista mondano, come ama definirsi. La cosa peggiore che può capitare in una città in cui tutti vogliono apparire è quella di diventare famoso. Come certe sventure, succede a pochi e molto spesso per caso. Il caso però c’entra sempre relativamente quando si parla di Alceste Santacroce. In questo sesto episodio di, ilnostrotempestoso cronista scopre d’improvviso le croci e le delizie del diventare una celebrità e si ritrova a essere come chi aveva sempre raccontato e rovinato.