Russia | Kazan Xi Jinping incontra premier indiano Narendra Modi

Kazan, 24 ott – (Xinhua) – Il presidente cinese Xi Jinping incontra il primo ministro indiano Narendra Modi a margine della 16ma edizione del BRICS Summit a Kazan, in Russia, ieri 23 ottobre 2024. (Xin) Agenzia Xinhua

Russia : presidente Xi inizia viaggio a Kazan - Agenzia Xinhua. Xi ha affermato che il vertice sara’ il primo dopo l’ampliamento dello scorso anno e avra’ un grande significato per l’avanzamento di una maggiore cooperazione BRICS. Pechino, 23 ott – (Xinhua) – Il presidente cinese Xi Jinping ieri e’ arrivato a Kazan, in Russia, per la 16ma edizione del BRICS Summit. (Romadailynews.it)

Russia - a Kazan misure di massima sicurezza per il vertice BRICS - Le partite sportive e i concerti di massa previsti per questi giorni sono stati rinviati o spostati in altre località. Il vertice di tre giorni a Kazan vede la partecipazione di 36 Paesi. I residenti di Kazan hanno anche riscontrato problemi con la connessione mobile a internet. Le strade intorno alle sedi dell’evento, comprese le arterie principali del centro città, sono state bloccate per consentire i continui cortei ufficiali in arrivo per l’incontro. (Lapresse.it)

Russia - prosegue a Kazan il vertice BRICS : presenti 36 Paesi - Il capo del Cremlino ha posato per la foto di rito insieme con l’omologo cinese Xi Jinping, il primo ministro indiano Narendra Modi e altri leader mondiali, L’incontro ha evidenziato il fallimento dei tentativi guidati dagli Stati Uniti di isolare la Russia a causa delle sue azioni in Ucraina. Per il presidente russo Vladimir Putin si tratta di un tentativo di sfidare l’influenza globale occidentale. (Lapresse.it)