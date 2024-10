Parma, Bernabé: «Pecchia mi chiede questo. Guardiola è stato molto importante, ecco a chi mi paragonano» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il centrocampista del Parma ha parlato in un’interessante intervista sul suo passato e presente Adrian Bernabé, centrocampista del Parma, è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare di varie dinamiche della sua carriera, partendo dall’esperienza al Manchester City fino al suo presente italiano. Guardiola – «Guardiola è stato molto importante, mi ha insegnato tanto nei due anni Calcionews24.com - Parma, Bernabé: «Pecchia mi chiede questo. Guardiola è stato molto importante, ecco a chi mi paragonano» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il centrocampista delha parlato in un’interessante intervista sul suo passato e presente Adrian, centrocampista del, è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare di varie dinamiche della sua carriera, partendo dall’esperienza al Manchester City fino al suo presente italiano.– «, mi ha insegnato tanto nei due anni

