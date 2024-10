Bergamonews.it - Ora d’angoscia per Matteo, 31enne scomparso: l’appello dei familiari

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Sono oreper idiRivolta, 31 anni, 1 metro e 83 di altezza, occhi azzurri e capelli castani. Al momento della scomparsa “indossava una giacca di panno blu scuro, una felpa blu, dei pantaloni grigio chiaro – si legge in un appello che circola in queste ore sul web -. Mercoledì 23 ottobre, presumibilmente attorno alle 19, ha parcheggiato l’auto in via Airoldi a Paderno d’Adda. Non sappiamo dove si sia diretto. Potrebbe stare vagando lungo l’Adda, così come tra i paesi limitrofi o avere preso un treno. Potrebbe essere stanco o in stato confusionale”. Chiunque dovesse vederlo può contattare le forze dell’ordine al Nue 112 oppure l’Associazione Penelope Lombardia al 380 7814931.