Nuovo stadio a San Siro il Milan ci ripensa | le parole nette di Scaroni

Il presidente del Milan Scaroni ha precisato la linea del club rossonero sul Nuovo stadio dopo l'incontro con il Governo per San Siro, che non è la priorità Inter e Milan di Nuovo a San Siro. Sembrava davvero questa la soluzione scelta per la questione stadio, ormai diventata annosa, attraverso una rifunzionalizzazione del vecchio impianto. Questo almeno aveva detto e fatto trapelare l'incontro di due giorni fa tra Oaktree, RedBird (nelle persone di alcuni rappresentanti delegati) e i ministri della Cultura e dello Sport con il sindaco di Milano e la soprintendente Carpani. Paolo Scaroni (LaPresse) – calciomercato.itI due club infatti avevano proposto la realizzazione del Nuovo stadio nell'area di San Siro, con la rifunzionalizzazione del vecchio impianto e lo sviluppo delle aree circostanti.

