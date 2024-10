Napoli primo in classifica, ma emergono dubbi sulla difesa: i tifosi chiedono rinforzi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo sette giornate di campionato, il Napoli si trova in testa alla classifica con 16 punti, sorprendendo molti, incluso l’allenatore Antonio Conte, che ha dichiarato di non aspettarsi un inizio così positivo. Tuttavia, nonostante l’ottimo rendimento, la squadra può ancora migliorare, soprattutto in alcuni reparti. Si cercano rinforzi Se l’attacco si distingue per la qualità L'articolo Napoli primo in classifica, ma emergono dubbi sulla difesa: i tifosi chiedono rinforzi Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo sette giornate di campionato, ilsi trova in testa allacon 16 punti, sorprendendo molti, incluso l’allenatore Antonio Conte, che ha dichiarato di non aspettarsi un inizio così positivo. Tuttavia, nonostante l’ottimo rendimento, la squadra può ancora migliorare, soprattutto in alcuni reparti. Si cercanoSe l’attacco si distingue per la qualità L'articoloin, ma: i

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Classifica senza errori arbitrali 8° giornata serie A 2024 – 2025. Media intolleranti verso il Napoli - Cagliari-Torino 3-2, Aureliano (Guida – Meraviglia) Il gol dell’1-0 del Cagliari è nato da una punizione che avrebbe dovuto essere assegnata al Torino. twitter. I gravi fatti arbitrali (VAR compresi) di Milano e Torino, già abbondantemente sfumati tra telecronache, cronache e moviole annesse sono passate quasi in secondo piano per dare spazio alle strumentali polemiche sull’impeccabile arbitraggio di Empoli. (Napolipiu.com)

Napoli supera l’esame Empoli e mantiene il primato in classifica - La solidità di Buongiorno: un vero muro in difesa per il Napoli Alessandro Buongiorno ha dimostrato di essere una garanzia nella retroguardia del Napoli. Un leader nei duelli e nella costruzione Il Corriere dello Sport ha attribuito a Buongiorno lo stesso voto di 7, definendolo “il leader della difesa”. (Terzotemponapoli.com)

Il Napoli alla Guida della Classifica - ma primo tempo preoccupante contro l’Empoli - Un Nuovo Volto per il Napoli Con il vantaggio acquisito, il Napoli ha mostrato una nuova identità nel secondo tempo. Merito del lavoro di Conte, che durante l’intervallo ha riorganizzato le idee e ricaricato la mentalità dei suoi calciatori. I tifosi possono quindi guardare al futuro con ottimismo, certi che la squadra ha le potenzialità per mantenere la leadership in classifica e affrontare le sfide che verranno. (Terzotemponapoli.com)