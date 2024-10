LIVE Darderi-Draper 5-7, 1-2, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: break GBR in avvio di 2° set (Di giovedì 24 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DE MINAUR (dalle 18.00) 0-15 Non chiude la benedizione dopo la prima Draper, lo beffa l’azzurro! 1-2 Molto bene con il dritto Darderi. Resta in scia nel 2° set. 40-15 Prima vincente. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Risposta incisiva di Draper con il dritto. 15-0 Gran passante di dritto di Darderi sul lungoriga. 2-0 Ennesimo servizio vincente Draper. A-40 Servizio vincente. 40-40 Era stato fortunato Darderi con la risposta, atterrata sulla riga stretta, bene Draper con il passante di rovescio. 30-40 Attacca di dritto sulla seconda Darderi e si procura la chance di break immediata! 30-30 Servizio slice vincente. 15-30 Ace (15°). 0-30 Gran passante di dritto in corsa di Darderi. Poi il vincente di rovescio in cross. 0-15 Clamoroso errore di dritto di Draper a campo vuoto. 0-1 Lungo il dritto di Darderi. Oasport.it - LIVE Darderi-Draper 5-7, 1-2, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: break GBR in avvio di 2° set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-DE MINAUR (dalle 18.00) 0-15 Non chiude la benedizione dopo la prima, lo beffa l’azzurro! 1-2 Molto bene con il dritto. Resta in scia nel 2° set. 40-15 Prima vincente. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Risposta incisiva dicon il dritto. 15-0 Gran passante di dritto disul lungoriga. 2-0 Ennesimo servizio vincente. A-40 Servizio vincente. 40-40 Era stato fortunatocon la risposta, atterrata sulla riga stretta, benecon il passante di rovescio. 30-40 Attacca di dritto sulla secondae si procura la chance diimmediata! 30-30 Servizio slice vincente. 15-30 Ace (15°). 0-30 Gran passante di dritto in corsa di. Poi il vincente di rovescio in cross. 0-15 Clamoroso errore di dritto dia campo vuoto. 0-1 Lungo il dritto di

