Le attività di Ravensburger a Lucca Comics & Games

(Di giovedì 24 ottobre 2024)è lieta di annunciare la sua partecipazione a2024, che si terrà dal 30 ottobre al 3 novembre. Quest’anno,presenterà un’ampia gamma di eventi e, progettati per coinvolgere appassionati di ogni età e interessi, che vedranno coinvolti dai giochi da tavolo più classici fino alle ultime novità come l’ultimo set di Disney Lorcana TCG, il neoarrivato Oh My Pigeons! e i creativi kit CreArt. Lo stand, situato nel Padiglione Carducci – stand CAR306, la casa di ogni appassionato del gioco analogico, sarà il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono immergersi nel mondo, con tornei, demo, anteprime esclusive e incontri con artisti e content creator.