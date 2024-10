Donnapop.it - Laura Fetahu, alisas Lowrah, che origini ha la cantante di X Factor? Ha già fatto l’Eurovision? Conosciamola meglio

(Di giovedì 24 ottobre 2024)è una ladi Xin grado di affascinare il grande pubblico con la sua voce. Scopriamo di seguito tutto sull’artista, sia della sua vita pubblica sia privata. Leggi anche: X, Paola Iezzi: finalmente un’adulta che si prende le proprie responsabilità e difende i giovani Capace di cantare e rappare come una vera pop star,è una delle voci più promettenti di X. Dopo aver incantato i giudici e il pubblico del talent a casa, l’artista è riuscita a scalare le classifiche delle piattaforme musicali, conquistando i primi posti. Cosa altro sappiamo di? Di seguito tutti i dettagli! View this post on Instagram A post shared by ?????????????????? (@3) EtàFethanu ha 23 anni: è nata nel 2021.