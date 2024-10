"La peggior gara dal mio arrivo. Sembravano quasi impauriti" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lapidario Massimo Gadda a fine match: "Una bruttissima giornata, la peggiore da quando abbiamo iniziato. Una sconfitta pesante, siamo mancati sulla determinazione come sulla mentalità , non ci hanno agevolato i gol che ci siamo fatti quasi da soli, poi è diventata dura, d’altra parte parla il risultato. Una squadra molle, nei contrasti, nei duelli, quasi impaurita, che è la cosa più preoccupante. E’ un momento durissimo, sinceramente credevo proprio di fare meglio, invece ecco questa prestazione, durissima non tanto per la classifica quanto per l’involuzione che ha avuto questa squadra. Dobbiamo metterci rimedio e lottare. Io non mi arrendo di sicuro". Sul turnover Gadda: "E’ una parola che non mi piace, non ha pagato, sono scelte mie e ne rispondo io, ma sono motivazioni solo tecniche, Amadori aveva avuto un problema ai flessori". Ilrestodelcarlino.it - "La peggior gara dal mio arrivo. Sembravano quasi impauriti" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lapidario Massimo Gadda a fine match: "Una bruttissima giornata, lae da quando abbiamo iniziato. Una sconfitta pesante, siamo mancati sulla determinazione come sulla mentalità , non ci hanno agevolato i gol che ci siamo fattida soli, poi è diventata dura, d’altra parte parla il risultato. Una squadra molle, nei contrasti, nei duelli,impaurita, che è la cosa più preoccupante. E’ un momento durissimo, sinceramente credevo proprio di fare meglio, invece ecco questa prestazione, durissima non tanto per la classifica quanto per l’involuzione che ha avuto questa squadra. Dobbiamo metterci rimedio e lottare. Io non mi arrendo di sicuro". Sul turnover Gadda: "E’ una parola che non mi piace, non ha pagato, sono scelte mie e ne rispondo io, ma sono motivazioni solo tecniche, Amadori aveva avuto un problema ai flessori".

