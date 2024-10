Terzotemponapoli.com - Kvaratskhelia, Questione Rinnovo: L’Offerta del Napoli e le Prospettive Future

(Di giovedì 24 ottobre 2024)delIlha presentato un’offerta per ildel contratto a Khvicha, proposta che ammonta a sei milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili. Questa cifra, secondo quanto riportato da Mediaset, è stata ritenuta dal club come un’importante opportunità per mantenere uno dei suoi giocatori chiave. La Posizione del Club Ilconsidera i sei milioni di euro come una cifra più che congrua per ildel contratto. Tuttavia, la società ha chiarito che non intende andare oltre questa somma. Questo approccio riflette una strategia di gestione oculata delle finanze del club, che punta a mantenere la competitività senza gravare eccessivamente sui bilanci. LadeldiOra la palla passa al calciatore e al suo procuratore, Jugheli.