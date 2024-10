Kamala Harris definisce Donald Trump un fascista (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il 23 ottobre la candidata democratica Kamala Harris ha accusato il suo rivale repubblicano Donald Trump di essere un fascista, dando il via a una fase finale molto aspra della campagna elettorale per le presidenziali. Leggi Internazionale.it - Kamala Harris definisce Donald Trump un fascista Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il 23 ottobre la candidata democraticaha accusato il suo rivale repubblicanodi essere un, dando il via a una fase finale molto aspra della campagna elettorale per le presidenziali. Leggi

