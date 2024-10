Ilgiorno.it - Imparare a difendersi per sentirsi più sicure

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Appena il Comune apre le iscrizioni, in pochi giorni i posti si esauriscono. La richiesta per il corso di difesa personale femminile gratuito è tantissima e il Comune, proprio per questo, ha deciso di replicare l’iniziativa. Organizzato dalla polizia locale e promosso dall’assessorato alle Pari opportunità, il corso prevede quattro incontri, da novembre, il mercoledì sera dalle 21 alle 22.30 nella scuola di in via Mascherpa. Le iscrizioni, aperte sul sito istituzionale, chiudono il 30 ottobre. Il corso è rivolto a ragazze e donne dai 16 anni in su. "Come promesso lo scorso maggio – dichiara Martina Villa, assessora alle Pari opportunità – riproponiamo il corso di difesa personale femminile, curato dalla polizia locale, che poi lavorerà anche con le ragazze delle scuole medie, come previsto dal Piano di diritto allo studio.