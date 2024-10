Lanazione.it - Grilli e Sparacello sono i migliori. Polvani pulito, Tascini si sacrifica

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) CECCHINI 6. Subisce la prima rete della sua avventura arancione, appare sorpreso sul tiro ma i meriti vanno a Manuzzi. MAZZEI 6. Solo un’incertezza nella prima frazione, per il resto è grezzo ma sempre efficace in marcatura e in anticipo.6,5.e puntuale, il solito muro difensivo. Quando le punte giallorosse passano dalle sue parti non combinano mai niente. BERTOLO SV. Tegola pesante in casa arancione, col capitano costretto a uscire per infortunio dopo dieci minuti (dal 11’ pt GRESELIN 6. Più errori del previsto, anche se il corner del pari nasce da una sua pennellata. È ancora alla ricerca della forma migliore). DIODATO 6. Solito contributo di grinta e intensità sull’out di destra, non incide in modo determinante ma il suo pomeriggio è comunque positivo (dal 22’ st CUOMO 6. Poco impegnato perché la Sammaurese non si vede quasi mai).7.