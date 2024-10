Gli spettacoli in programma per la rassegna culturale "Parole e suoni in Comune" a Sona (Di giovedì 24 ottobre 2024) Poco meno di una ventina di eventi, tutti ad ingresso gratuito, che accompagneranno cittadini e cittadine di ogni età da fine ottobre a inizio aprile. Anche quest’anno, la rassegna si compone di spettacoli teatrali proposti dall’Assessorato alla Cultura, rappresentazioni per bambini e famiglie Veronasera.it - Gli spettacoli in programma per la rassegna culturale "Parole e suoni in Comune" a Sona Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Poco meno di una ventina di eventi, tutti ad ingresso gratuito, che accompagneranno cittadini e cittadine di ogni età da fine ottobre a inizio aprile. Anche quest’anno, lasi compone diteatrali proposti dall’Assessorato alla Cultura, rappresentazioni per bambini e famiglie

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A novembre torna la rassegna "Veneto : spettacoli di Mistero” con sette appuntamenti nel Veneziano - Novembre in Veneto si traduce solo con un’altra parola: "mistero". Saranno le nebbie che avvolgono la pianura, la notte che scende veloce dalle montagne o la curiosità che si accende verso ciò che è ignoto... quel che è certo, è che nella nostra regione, da sempre, la fantasia popolare ha dato... (Veneziatoday.it)

“Ma il mio mistero è chiuso in me“. Rassegna di concerti e spettacoli per raccontare Puccini a Monza - Monza racconterà Giacomo Puccini per il centenario dalla scomparsa, con concerti, spettacoli teatrali, presentazione di libri, laboratori per bambini e tanto altro ancora. La rassegna comincia venerdì alle 21, quando al teatro Binario 7 andrà in scena lo spettacolo teatrale e musicale incentrato sui carteggi di Puccini con la moglie, intitolato “Vissi d’arte, vissi d’amore“, con ingresso a 12 euro; domenica 3 novembre alle 17, la conferenza “Giacomo Puccini e i motori“, seguita da un concerto di fisarmonica, animerà la Sala Maddalena, con ingresso libero (organizzata da Pro Monza); sabato 9 alle 17, un’altra conferenza storico-urbanistica parlerà di “Vita sociale, eventi storici e urbanistici nella Monza abitata da Puccini“, sempre in Sala Maddalena (organizza da Italia Nostra); domenica 10 alle 17 sarà inscenata l’opera multimediale “Ri-vissero d’arte e d’amore“ al Binario 7 con ingresso a 10 euro (associazione Monza Regale); venerdì 15 alle 21, sempre al Binario 7, sarà la volta di un concerto con letture sceniche di “Puccini da Monza al Mondo“, con platea a 15 euro e galleria a 10 (a cura di Corale Monzese e Amici della Musica); sabato 16 alle 16,30 verrà presentato il libro “Puccini poeta“, con un concerto alla Cappella Reale (a cura di La Casa della Poesia e Fondazione Simonetta Puccini) a ingresso libero; domenica 17 alle 19,30 ci sarà un’apericena musicale accompagnato da aneddoti e i piatti preferiti dal musicista, al Liz Cocktail Bar di via Bergamo (a cura di Mnemosyne); sabato 23 alle 16 sarà la volta di un laboratorio artistico-musicale per bambini (7-11 anni) al Centro civico Cederna; mentre venerdì 29 novembre sarà il gran finale. (Ilgiorno.it)

Al via la vendita dei biglietti singoli per i primi spettacoli della rassegna Il Grande Teatro al Nuovo di Verona - Mercoledì 16 ottobre è stato l’ultimo giorno utile per poter acquistare l’abbonamento alla rassegna "Il Grande Teatro", organizzata dal Comune di Verona in collaborazione con il Teatro Stabile. Terminata la campagna abbonamenti, da lunedì 21 ottobre saranno in vendita i biglietti per i singoli... (Veronasera.it)