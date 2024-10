Giulia spiazza Mirco e Alessia a Uomini e Donne: “Felice per loro, sto frequentando un’altra persona” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Giulia ha incontrato Mirco e Alessia a seguito del "mese dopo" di Temptation Island. La donna ha dichiarato di star bene e di essere sicura di voler mettere un punto alla lunga storia d'amore con il suo ex, oggi impegnato con la tentatrice. "Sono felice per loro, lei gli dà quello che io non riuscivo a dargli", le parole prima di confessare con chi ha voltato pagina. Fanpage.it - Giulia spiazza Mirco e Alessia a Uomini e Donne: “Felice per loro, sto frequentando un’altra persona” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)ha incontratoa seguito del "mese dopo" di Temptation Island. La donna ha dichiarato di star bene e di essere sicura di voler mettere un punto alla lunga storia d'amore con il suo ex, oggi impegnato con la tentatrice. "Sono felice per, lei gli dà quello che io non riuscivo a dargli", le parole prima di confessare con chi ha voltato pagina.

Temptation Island 2024 - Mirco Rossi deride Giulia Duranti con Alessia Sagripanti e poi cancella tutto : il gesto - La decisione di condividere il post, per poi rimuoverlo, lascia pensare che l’intento fosse di stuzzicare l’ex senza generare troppo clamore. Temptation Island Winter, un giornalista denuncia la scelta delle coppie: stoccata agli autori La seconda puntata di Temptataion Island Winter ha mostrato delle immagini e delle scene che hanno indignato molti telespettatori Temptation Island 2024: il gesto di Mirco Rossi e la successiva cancellazione La storia su Instagram, pubblicata dopo la conclusione di Temptation Island, mostrava Mirco e Alessia a piedi scalzi con la frase: “Ma le scarpe?”. (Anticipazionitv.it)

Mirco Rossi posta una foto con Alessia e lancia una frecciata all’ex Giulia - Mirco Rossi posta la prima foto con Alessia, che però sembrerebbe essere una frecciata all'ex Giulia Duranti L'articolo Mirco Rossi posta una foto con Alessia e lancia una frecciata all’ex Giulia proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Temptation Island 12 - Mirco Rossi pubblica una foto con la tentatrice Alessia (e lancia una frecciatina a Giulia Duranti!) - L’ex fidanzato del reality condotto da Filippo Bisciglia ha messo a dura prova la relazione con l’ormai ex fidanzata. La Duranti ha raccontato che sta ancora soffrendo per la storia terminata e il suo cuore è ancora speranzoso di poter recuperare l’amore con l’ormai ex fidanzato. Mentre ieri sera andava in onda l‘ultima puntata di Temptation Island 12, Mirco Rossi ha pubblicato una foto con la tentatrice Alessia Sagripanti e ne ha approfittato per mandare una stoccata a Giulia Duranti. (Isaechia.it)