Genova, per "errore" 80 dosi di insulina invece di 8 e il paziente muore, chiesto processo per 6 sanitari (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'uomo era entrato in coma ed era deceduto dopo due settimane a causa di un refuso nella trascrizione della terapia. Nei guai due medici e 4 infermieri Il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per due medici e quattro infermieri dell'ospedale Galliera di Genova, imputati di omici

Genova: morto per dose errata di insulina, chiesto processo per 2 medici e 4 infermieri - Ottanta dosi anziché le otto previste dal piano terapeutico. L'uomo, 70 anni, era rimasto in coma per alcuni giorni e poi era deceduto ... (telenord.it)

