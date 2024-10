Frana a Sasso Marconi, chiude un tratto della Porrettana (Di giovedì 24 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYAncora problemi, nel territorio di Bologna e dintorni, in seguito all’ondata di maltempo degli ultimi giorni. A Sasso Marconi una Frana ha reso inagibile un tratto della Porrettana. Al momento si viaggia su una corsia unica e a senso unico Bolognatoday.it - Frana a Sasso Marconi, chiude un tratto della Porrettana Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYAncora problemi, nel territorio di Bologna e dintorni, in seguito all’ondata di maltempo degli ultimi giorni. Aunaha reso inagibile un. Al momento si viaggia su una corsia unica e a senso unico

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Frana a Sasso Marconi, chiude un tratto della Porrettana - Ancora problemi, nel territorio di Bologna e dintorni, in seguito all’ondata di maltempo degli ultimi giorni. A Sasso Marconi una frana ha reso inagibile un tratto della Porrettana. Al momento si ... (bolognatoday.it)

La devastazione in Emilia-Romagna colpisce anche gli animali: il canile distrutto di Sasso Marconi - Fango, acqua ed elettricità saltata e una frana che minacciava di crollare sulla struttura Angelina Mango, annullato il tour italiano e quello europeo: “Devo fermarmi per pensare alla mia salute” A fo ... (msn.com)

Qui San Benedetto. Riprende a correre la vecchia frana. Trenta fuori casa - Si muove la terra a San Benedetto Val di Sambro dove, a fare paura, a qualche giorno dall’alluvione, è una frana vecchia di trent’anni che ... sulla sp 37 Ganzole nel tratto Sasso - Ganzole prevista ... (ilrestodelcarlino.it)

Alluvione, due persone trascinate dalla frana. Gli episodi estremi tra Reno e Samoggia - Centinaia di famiglie da giorni spalano fango da scuole, aziende, chiese e caserme. Tutto da rifare il centro giovanile intestato a Chiara Gualzetti, 15enne uccisa da un coetaneo, a Crespellano ... (msn.com)

L’Aquila: riunione in Regione sulla vicenda Gran Sasso - Per quel che riguarda il fattore ambientale e acqua, la Ruzzo reti dovrà fare tutti gli accertamenti del caso per capire cosa sia realmente accaduto. Nella vicenda è coinvolta in parte anche la Gran ... (rete8.it)