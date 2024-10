Ilgiorno.it - Escursionista salvato dall’infarto. La Croce rossa: lode alla volontaria: "Corsi di primo intervento per tutti"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ha avuto la prontezza di spirito di intervenire mettendo al frutto le proprie conoscenze e coordinando alcuni amici che le hanno permesso di rianimare unvittima di un arresto cardiaco. Protagonista del salvataggio unadelladi Saronno che in gita in montagna ha soccorso un quarantatreenne stabilizzandone le condizioni fino all’arrivo dei socSaronno, pur rispettando la volontà delladi restare anonima ha deciso di rendere nota la sua storia come esempio dell’importanza di una formazione di pronto. Torniamo a qualche giorno fa quando, in gita con alcuni amici in Valvarrone, sopra Dervio, al rifugio Roccoli Loria, laè stata chiamata ad intervenire. Erano circa le 13.