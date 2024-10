Dalle industrie Centromarca oltre 87 miliardi di Valore condiviso (Di giovedì 24 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Le industrie aderenti a Centromarca hanno generato nel 2023 Valore condiviso per 87,2 miliardi di euro, il 4,2% del Prodotto interno lordo, con una crescita del 19% rispetto al 2019. È quanto emerge dallo studio “La Marca crea Valore per l’Italia”, redatto da Althesys Strategic Consultants e presentato a Roma al Centro Studi Americani. xi2/f04/fsc/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Dalle industrie Centromarca oltre 87 miliardi di Valore condiviso Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Leaderenti ahanno generato nel 2023per 87,2di euro, il 4,2% del Prodotto interno lordo, con una crescita del 19% rispetto al 2019. È quanto emerge dallo studio “La Marca creaper l’Italia”, redatto da Althesys Strategic Consultants e presentato a Roma al Centro Studi Americani. xi2/f04/fsc/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

Le industrie Centromarca generano in Italia 87 mld di Valore condiviso - Stiamo concentrando su questi ambiti l’azione di Centromarca ai tavoli politico-istituzionali, con l’obiettivo di rafforzare la competitività delle nostre imprese sui mercati interno ed internazionale. 522 nella produzione, 6. Il Valore Condiviso generato lungo la filiera va molto oltre la sola fase di produzione, dove operano le aziende aderenti a Centromarca, e nasce dalla collaborazione con i fornitori nazionali e i canali distributivi, con le ricadute complessive che sono tre volte quelle dalla sola fase industriale. (Ildenaro.it)