Dal Museo Diocesano al Colosseo | MidaTicket la realtà bergamasca che sfida e batte i colossi della bigliettazione

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Bergamo. Una storia di determinazione e caparbietà, qualità che hanno portato una piccolaspecializzata nella catalogazione informatizzata di opere d’arte a diventare la prima piattaforma di bigliettazione nel settore cultura in Italia. Dalla prima collaborazione con la Diocesi di Bergamo nel 2000 ad oggine ha fatta di strada, attraversando una crescita culminata con l’acquisizione della biglietteria del, il sito culturale più visitato nella penisola (e ai primi posti in Europa) con oltre 12 milioni di ingressi ogni anno. “Quello che ho sempre visto come un sogno irrealizzabile un giorno è diventato– esordisce Sergio Bellini, Ceo die cofondatore della società insieme alla moglie Maria Teresa Angelini -.