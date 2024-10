Colpito da un malore, accosta l'auto: salvato dagli agenti della polstrada (Di giovedì 24 ottobre 2024) E' stato Colpito da un malore improvviso e la sua auto, una Lancia Y, ha invaso l'opposta corsia di marcia, finendo la sua corsa a bordo strada, contro un albero. L'episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, 24 ottobre, lungo viale della Repubblica a Villorba, all'altezza del supermercato Trevisotoday.it - Colpito da un malore, accosta l'auto: salvato dagli agenti della polstrada Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) E' statoda unimprovviso e la sua, una Lancia Y, ha invaso l'opposta corsia di marcia, finendo la sua corsa a bordo strada, contro un albero. L'episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, 24 ottobre, lungo vialeRepubblica a Villorba, all'altezza del supermercato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

54enne colpito da grave malore : allarme rosso nella notte - Sono gravi le condizioni dell'uomo soccorso nella notte a Colico. Un 54enne è stato raggiunto dai sanitari della Croce Rossa di Colico poco prima delle 2 di domenica 20 ottobre nella zona della discoteca cittadina: l'intervento, avvenuto in codice rosso, si è reso necessario per le conseguenze... (Leccotoday.it)

Malore per Flachi colpito da un infarto : come sta l’ex Sampdoria - Francesco Flachi è stato operato d'urgenza per un principio di infarto: adesso sta bene ma in settimana sarà sottoposto a un altro intervento, ecco le sue condizioni di salute e le rassicurazioni dell'ex bomber doriano. (Ilgiornale.it)

Zeman - nuovo malore : colpito da ischemia a Roma e trasportato d'urgenza a Pescara - L?ex allenatore del Pescara, Zdenek Zeman, 77 anni, è stato colpito da un?ischemia martedì scorso, mentre si trovava a Roma. Subito dopo il malore, è stato... (Ilmessaggero.it)