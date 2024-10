Chiesa non gioca al Liverpool? Slot boccia la Serie A: “Abbiamo appena incontrato due italiane, ora posso affermarlo con sicurezza” (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Non so quando raggiungerà il livello dei compagni ma capisco la sua grande delusione quando entra ed esce continuamente dagli allenamenti: è arrivato in un campionato dove l’intensità è molto più alta rispetto alla Serie A. Abbiamo appena incontrato due squadre italiane, quindi ora posso affermarlo con sicurezza“. Pochi, pochissimi minuti e continui problemi fisici costringono Federico Chiesa a guardare le partite dalla panchina di Anfield. Trasferitosi in Inghilterra nelle ultime ore dell’ultima sessione di calciomercato, l’esterno italiano non ha ancora trovato la continuità necessaria per cercare di lasciare il segno. Ilfattoquotidiano.it - Chiesa non gioca al Liverpool? Slot boccia la Serie A: “Abbiamo appena incontrato due italiane, ora posso affermarlo con sicurezza” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Non so quando raggiungerà il livello dei compagni ma capisco la sua grande delusione quando entra ed esce continuamente dagli allenamenti: è arrivato in un campionato dove l’intensità è molto più alta rispetto allaA.due squadre, quindi oracon“. Pochi, pochissimi minuti e continui problemi fisici costringono Federicoa guardare le partite dalla panchina di Anfield. Trasferitosi in Inghilterra nelle ultime ore dell’ultima sessione di calciomercato, l’esterno italiano non ha ancora trovato la continuità necessaria per cercare di lasciare il segno.

