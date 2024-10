Brutto incidente in autostrada: morti e traffico bloccato (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un grave incidente stradale è avvenuto all’alba di oggi lungo il tratto umbro dell’autostrada A1, tra gli svincoli di Orvieto e Attigliano, precisamente al chilometro 457 in direzione Roma. L’incidente, verificatosi intorno alle 6 del mattino, ha coinvolto due veicoli, tra cui un mezzo pesante, e ha purtroppo provocato la morte di due persone. Sul luogo della tragedia sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, insieme agli operatori del 118 e al personale di Autostrade per l’Italia. Nonostante la rapidità delle operazioni di soccorso, per le due vittime non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno lavorato a lungo per estrarre i corpi dalle lamiere e per mettere in sicurezza l’area interessata dal sinistro. Leggi anche: “È morto sul colpo”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un gravestradale è avvenuto all’alba di oggi lungo il tratto umbro dell’A1, tra gli svincoli di Orvieto e Attigliano, precisamente al chilometro 457 in direzione Roma. L’, verificatosi intorno alle 6 del mattino, ha coinvolto due veicoli, tra cui un mezzo pesante, e ha purtroppo provocato la morte di due persone. Sul luogo della tragedia sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, insieme agli operatori del 118 e al personale di Autostrade per l’Italia. Nonostante la rapidità delle operazioni di soccorso, per le due vittime non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno lavorato a lungo per estrarre i corpi dalle lamiere e per mettere in sicurezza l’area interessata dal sinistro. Leggi anche: “È morto sul colpo”.

