Atletica Yohanes Chiappinelli mette nel mirino il suo personale a Valencia nella mezza maratona

(Di giovedì 24 ottobre 2024)mattinata di domenica 27 ottobre si terrà ladi, importante tappa di avvicinamento verso la prestigiosa 42,195 kmna in programma il 1° dicembre. Su uno dei percorsi più veloci al mondo, in un contesto di alto livello internazionale, sarà impegnato anche l’azzurro. Il 27enne italo-etiope, Campione d’Europa a squadredi Roma 2024, torna a cimentarsispecialità dopo aver avvicinato il suo primatocon il secondo posto di Udine in 1h00:58, a soli 13 secondi dal tempo di 1h00:45 realizzato a Pisa nel 2022. Un riscontro cronometrico cheproverà a migliorare tra pochi giorni a, dopo la recente seconda posizione ad Arezzorassegna tricolore dei 10 km su strada con 28:15.