Bollicinevip.com - Andromeda debutta con “Ok Goodbye”: Un’esplosione di contatti

Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com

(Di giovedì 24 ottobre 2024)con “Ok”:diL’inizio del percorso solista di, alias Manuel Zamagni L’artista cesenate, all’anagrafe Manuel Zamagni, ha registrato subito un boom dicon il suo brano d’esordio “Ok“. Dopo una lunga carriera con i gruppi Moka Club e Mama Cover Party Band, Manuel ha deciso di intraprendere un percorso da solista, segnando una nuova fase nella sua carriera musicale. Il tema profondo di “Ok” Il suo primo singolo, un brano pop-dance che unisce sonorità funky anni ’80 con influenze moderne, affronta un tema delicato e significativo: l’accettazione di sé stessi. “Nella società moderna – spiega Manuel Zamagni – non è facile confrontarsi con il giudizio altrui. Viviamo in un’epoca in cui, sui social, tutti si sentono in diritto di esprimere opinioni sulle vite degli altri.