Viola l’affidamento in prova ai Servizi sociali portato in cella

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Se non sai stare alle regole, le porte della prigione si riaprono. Lo sa bene un uomo di 37 anni che era stato posto in affidamento inpresso una cooperativa di Castelleone anziché entrare in galera. L’uomo era stato mandato nel borgo e affidato a una comunità terapeutica dal tribunale di Varese, grazie alla decisione del giudice che, dopo averlo condannato a tre anni e due mesi per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, aveva scelto di non farlo entrare in carcere, ma di affidarlo ai. Però, una volta lì, il trentasettenne hato varie volte le disposizione della comunità e del giudice. I carabinieri, chiamati a controllare il comportamento della persona, ogni volta hanno documentato quanto accadeva al giudice il quale, dopo l’ennesima trasgressione, ha preso la drastica decisione revocare il beneficio e di mandare in carcere il trentasettenne.