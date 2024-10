Vieri | Falsità contro di me e le mie società ora denuncio

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Solodi me e le mie, nessuna esposizione con il fisco e nessun conto in rosso. Ora”. Sono queste le parole di Christian, ex attaccante dell’Inter, che ha deciso di muoversi per vie legali in risposta a “news, articoli e comunicazioni varie svolte da testate giornalistiche e via web, che avrebbero riportato l’esistenza a carico” di“e delle suedi esposizioni tributarie e bancarie”, come si legge nella nota del legale Danilo Buongiorno, che chiarisce come le notizie siano false e diffamatorie.: “di me e le mie, ora” SportFace.