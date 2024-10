Una relazione con lui Francesco Totti beccato con la famosa della televisione Che conferma le voci

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il prossimo numero del settimanale Gente, disponibile da giovedì 24 ottobre, presenterà una serie di fotografie esclusive che hanno già suscitato un grande interesse tra i lettori. Le immagini ritraggono l’ex capitanoRoma,, in compagniagiornalista sportiva Marialuisa Jacobelli. I due sono stati visti entrare e uscire, dopo circa un’ora e mezza, da un hotel di Roma, accompagnati da un amico di. Sulla copertina del settimanale spicca la domanda: “ci ricasca?”, un riferimento a quanto accaduto in passato con la sua ex moglie Ilary Blasi. Nelle ultime ore, il noto ex paparazzo Fabrizio Corona ha lanciato una “bomba” di gossip, insinuando cheavrebbe tradito la sua attuale compagna Noemi Bocchi. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali, solo speculazioni che alimentano le chiacchiere.