Un Inno al Volto Santo di Sansepolcro ritrovato a la Verna (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Arezzo, 23 ottobre 2024 – Un Inno al Volto Santo, di cui sembrava che nessuno avesse più memoria, ritrovato ed eseguito, per la prima volta in tempi moderni, in Cattedrale a Sansepolcro; il fascino della scoperta di brani ritrovati nell'archivio del Santuario de La Verna dall'Archivista Laura Meozzi, attualizzati per un nuovo ascolto e riproposti anche grazie al prezioso lavoro, tra gli altri, di Lorenzo Tosi organista della Cattedrale e organista anche in questa stessa serata per certi versi eccezionale. Sabato 19 ottobre 2024 nella Cattedrale di Sansepolcro nell’Ottavo Centenario delle Stimmate di S. Lanazione.it - Un Inno al Volto Santo di Sansepolcro ritrovato a la Verna Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Arezzo, 23 ottobre 2024 – Unal, di cui sembrava che nessuno avesse più memoria,ed eseguito, per la prima volta in tempi moderni, in Cattedrale a; il fascino della scoperta di brani ritrovati nell'archivio del Santuario de Ladall'Archivista Laura Meozzi, attualizzati per un nuovo ascolto e riproposti anche grazie al prezioso lavoro, tra gli altri, di Lorenzo Tosi organista della Cattedrale e organista anche in questa stessa serata per certi versi eccezionale. Sabato 19 ottobre 2024 nella Cattedrale dinell’Ottavo Centenario delle Stimmate di S.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Innovazione - basso impatto e sostenibilità : il nuovo volto dello sport arriva a Milano Cairoli - Il brand sportivo multispecialista leader a livello mondiale, ha lanciato il suo processo di ammodernamento dei negozi in tutto il mondo. Partito a Corsico a giugno, il piano prosegue nello storico store di Milano Cairoli per offrire ai propri ... (Milanotoday.it)

Innocente dopo 44 anni nel braccio della morte : il caso giudiziario che ha sconvolto il Giappone - Iwao Hakamada, che ha 88 anni, ha passato quasi mezzo secolo in carcere in Giappone. Salvo poi essere giudicato innocente. The post Innocente dopo 44 anni nel braccio della morte: il caso giudiziario che ha sconvolto il Giappone appeared first on ... (It.insideover.com)

Riassunto : J.B. Hunt e UP.Labs uniscono le forze per creare un laboratorio imprenditoriale per la logistica volto a facilitare l’ondata successiva di innovazione nella logistica e nel trasporto merci - Il laboratorio imprenditoriale per la logistica mira a lanciare start-up che utilizzino l’IA con l’obiettivo di risolvere problemi essenziali del settore. BENTONVILLE, Arkansas–(BUSINESS WIRE)–In occasione dell’UP.Summit, J.B. Hunt Transport ... (Seriea24.it)