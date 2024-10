Zonawrestling.net - Tony Schiavone: “I fan che criticano la AEW sono degli idioti”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dalla sua nascita nel 2019, la AEW è stata accolta come una manna dal cielo nel mondo del wrestling: finalmente una nuova major, con nomi di spicco del panorama indipendente tra le proprie file, ha finalmente dato ai fan un’alternativa ed una rivale alla WWE. Per quanto le alternative facciano bene al business, aumentando la qualità del prodotto (vedi la lotta di ascolti tra la All Elite e NXT), cimolti fan che sovente si scagliano a priori contro la compagnia diKhan.& Bot Durante il suo podcast What Happened When,ha parlato della negatività e del tribalismo che subisce, a detta sua, la AEW: “Si tratta di fan che, in primo luogo,. In secondo luogo, pensate che molti di questi siano reali? Ciun sacco di bot là fuori.