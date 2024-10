Lanazione.it - Successo per l’Aics Lucca Tennis

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Grandeper, ai Campionati Nazionali a Squadre delle Province, sabato e domenica scorsi al The Village Padel &di Grosseto. Il Tweener Club Barga, già campione provinciale nella categoria maschile mai classificato, ha bissato conquistando il titolo nazionale con Federico Agostini, Stefano Lombardi, Francesco Martini e Rossano Pieroni, battendo in finale Grosseto Scali con un secco 3 a 0 conquistando così la Coppa delle Province 2024. Ottima la prestazione anche per il DR 24 di Ponte a Moriano con Nicoletta Prata, Debora Denuccio e Sofia Moeyaert che nella categoria femminile per non classificati si sono piazzate al primo posto aggiudicandosi la finale contro Civitavecchia vincendo i due singoli per poi giocare l’ininfluente doppio.