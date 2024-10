Striscia la Notizia "sfida" la mafia a Palermo: l'inviata affigge una targa rimossa in memoria di Lia Pipitone (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Fu uccisa perché si era ribellata alle regole di Cosa nostra e voleva decidere chi sposare e soprattutto aveva avuto una presunta relazione extraconiugale. Un comportamento totalmente vietato dalla mafia. Al punto che il padre - un boss palermitano - aveva detto "meglio una figlia morta che Palermotoday.it - Striscia la Notizia "sfida" la mafia a Palermo: l'inviata affigge una targa rimossa in memoria di Lia Pipitone Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Fu uccisa perché si era ribellata alle regole di Cosa nostra e voleva decidere chi sposare e soprattutto aveva avuto una presunta relazione extraconiugale. Un comportamento totalmente vietato dalla. Al punto che il padre - un boss palermitano - aveva detto "meglio una figlia morta che

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Striscia la Notizia "sfida" la mafia a Palermo: l'inviata affigge una targa rimossa in memoria di Lia Pipitone - Alessio Cordaro, il figlio della donna uccisa all'Arenella nel 1983, spiega: "C'è ancora parecchia omertà e il nome di mamma probabilmente dà ancora fastidio agli ambienti criminali" ... (palermotoday.it)

Striscia la notizia, Lipari sul possibile ritorno in campo di Totti: «Vieni a Palermo, con te saliamo subito in A!» - In questi giorni è caldo il tema Francesco Totti, con calciatore che non ha nascosto la possibilità di tornare in campo. Commentando le parole di Totti Roberto Lipari dal bancone di Striscia ha esordi ... (mondopalermo.it)

Al Piccolo Teatro dei Biscottari la presentazione del libro “Mafia & droga” - Sarà presentato alle 18 di venerdì 11 ottobre al Piccolo Teatro dei Biscottari, in via dei Biscottari 27, il libro “Mafia&Droga. Lo stato delle cose. Rapporto 2024” (Mediter Italia edizioni), a cura d ... (mondopalermo.it)