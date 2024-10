Stipendi, bonus in manovra: taglio cuneo fino a 40mila euro. Cosa cambia. Il Colle firma la Manovra, ora va in parlamento (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si amplia la platea dei lavoratori che, con la prossima Manovra, beneficeranno degli effetti del taglio del cuneo fiscale. Ad annunciarlo, durante una iniziativa della Lega, è il ministro Ilmessaggero.it - Stipendi, bonus in manovra: taglio cuneo fino a 40mila euro. Cosa cambia. Il Colle firma la Manovra, ora va in parlamento Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si amplia la platea dei lavoratori che, con la prossima, beneficeranno degli effetti deldelfiscale. Ad annunciarlo, durante una iniziativa della Lega, è il ministro

Manovra 2025 : Novità sul taglio del cuneo fiscale e aumento delle pensioni minime - Maggiore supporto ai lavoratori e incremento delle pensioni minime, ma persistono tensioni tra governo e Regioni sulle nuove misure economiche. Il governo italiano ha annunciato importanti misure nella manovra economica per il 2025, con un focus ... (Puntomagazine.it)

Statali - il freno al turnover nella Pa : taglio del 25% alle assunzioni. In Manovra torna il tetto per i concorsi per un anno - Nemmeno il tempo di festeggiare la prima timida inversione di tendenza nell?età media degli statali italiani, appena scesa da 49,5 a 49 anni che, per le amministrazioni pubbliche, torna... (Ilmattino.it)

Statali - il freno al turnover nella Pa : taglio del 25% alle assunzioni. In Manovra torna il tetto per i concorsi per un anno - Nemmeno il tempo di festeggiare la prima timida inversione di tendenza nell?età media degli statali italiani, appena scesa da 49,5 a 49 anni che, per le amministrazioni pubbliche, torna... (Ilmessaggero.it)