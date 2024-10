Ilgiorno.it - Sottopasso della vergogna. Ascensore ancora fuori uso

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo un’attesa durata tutta l’estate, anche per il tempo necessario a reperire i pezzi di ricambio necessari, lo avevano finalmente sistemato di nuovo. È durato appena lo spazio di un paio di giorni. Non si sacon certezza se per colpa dei soliti atti di vandalismo oppure se per difetti strutturali. C’è una fetta di città, alle porte del centro storico, tagliata in due. Un segmento di popolazione, che comprende disabili, anziani, mamme col passeggino, è impossibilitata nei suoi movimenti. Succede da tempo ormai intollerabile all’altezzalinea ferroviaria che passa dalla via Bergamo/Amati. Benvenuti in un modello di civiltà per nulla inclusivo. I fatti sono semplici. Per attraversare la linea ferroviaria esiste solo unciclopedonale. Ma chi non può contare sulle proprie gambe deve scordarsi di utilizzarlo.