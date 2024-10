Liberoquotidiano.it - Sostituito, come reagisce al gol di Reijnders: Milan, Rafa Leao è un caso | Video

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Unche soffre, ma comunque vince la sua prima di stagione in Champions contro il Bruges. Tra le note positive, Pulisic e Camarda, che si è visto spezzare il sogno (il gol annullato del 4-1) di essere il più giovane marcatore in Coppa di sempre. Tra le note negative unche ancora non è riuscito ad accendersi. Paulo Fonseca non è soddisfatto del suo momento e prima della sfida di San Siro aveva sottolineato: “Da Theo e lui mi aspetto ciò che mi aspetto da tutti gli altri”. Un messaggioa dire che non esistono privilegiati. In partitalo ha dimostrato: un paio di sgommate feroci delle sue, ma anche una lunga fase a camminare senza incidere, con coperture rivedibili e un fastidio plateale quando dettava la profondità e i compagni non lo servivano. La sua è stata una partitatante, alternando il suo strapotere devastante all'inerzia più irritante.