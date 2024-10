Gaeta.it - Scontri familiari a Casoria: la lite per il vino degenera in violenza

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una serata decisamente movimentata ha caratterizzato la vita tranquilla di, dove un episodio difamiliare ha richiesto l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. Il fatto è avvenuto all’interno di un appartamento nel centro, dove cinquecoinvolti in unahanno trasformato un complemento di cena in un acceso scontro. La situazione, che si è sviluppata prima dell’ora di cena, ha assunto toni drammatici, portando all’arresto di due dei partecipanti al conflitto. La rissa per la proprietà delle damigiane diLa disputa è scoppiata attorno a un argomento apparentemente innocuo: la proprietà di alcune damigiane di. Le tensioni, accumulate nel tempo, hanno preso forma in un’accesa discussione in cui le accuse si sono susseguite senza sosta.