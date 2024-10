Gaeta.it - Sabotaggio a Roma: attivisti contro il turismo mordi e fuggi e il mercato degli affitti brevi

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella Capitale, un gruppo diha intrapreso un’azione clamorosala crescente “turistificazione” dei quartierini, in particolare quelli interessati dal fenomeno. Con un forte messaggio sociale, hanno rimosso i lucchetti intelligenti da alcune strutture ricettive nel cuore di, evidenziando come il fenomeno turistico, in continua espansione, stia impattando negativamente sulla vita dei residenti. Questa azione si colloca in un contesto più ampio di lotta per la tutela dei diritti abitativi ela speculazione immobiliare. L’azione dinei pressi del Circo Massimo L’azione è stata realizzata in Via di S. Teodoro, a poca distanza dal Circo Massimo, simbolo della storia e della culturana.