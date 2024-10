Oasport.it - Percorso Giro d’Italia, anticipazioni e indiscrezioni: quali saranno le tappe? Tra partenza all’estero e montagne

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ildel2025 verrà presentato il prossimo 12 novembre e inizia a crescere l’attesa per conoscere quale sarà la conformazione della prossima Corsa Rosa, in programma dal 9 maggio al 1° giugno. Iniziano a emergereimportanti sul tracciato che animerà le ventunodel primo Grandedella stagione, ma oltre alle voci di corridoio ci sono anche delle certezze: laavverrà dall’Albania, mentre la chiusura sarà a Roma. Sarà Tirana a ospitare il via dell’evento organizzato da RCS Sport, probabilmente con una cronometro individuale a cui faranno seguito altre due giornatecon conclusioni verosimilmente a Valona e a Durazzo. La carovana rientrerà poi in Italia per un primo giorno di riposo in Puglia, dove si ripartirà per una quarta frazione destinata ai velocisti (sarebbero gettonate Alberobello, Brindisi, Lecce).