Perché ci stupiamo se una madre denuncia il figlio?

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un tempo facevamo le versioni di latino. Oggi invece leggiamo le spigolature che circolano sui social, pertanto siamo più attratti da notizie come quella dellapiemontese cheiluscito un attimo a rapinare il tabaccaio. Ci sembra paradossale, nella dittatura delle emozioni cui ci siamo consegnati, diamo per assodato che il compito precipuo dei genitori sia proteggere i figli in ogni caso, e che ogni adulto abbia diritto di crescere avocandosi i diritti del bambino capriccioso. Già ci sorprende quando un genitore rimprovera il– o quanto meno non imbastisce una crociata contro i suoi insegnanti per un cinque e mezzo –, figuriamoci quando solleva la cornetta e avvisa i carabinieri poiché ilsta per compiere un reato.